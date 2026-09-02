FMI avertizează: criza energetică nu s-a încheiat. AI crește presiunea pe consumul de energie

Publicat 2 sept. 2026, 10:24 Sursă Realitatea.net

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a atras atenția că efectele șocului energetic provocat de închiderea Strâmtorii Ormuz continuă să afecteze economia globală. Șefa FMI a subliniat, totodată, că expansiunea rapidă a inteligenței artificiale contribuie la majorarea necesarului de energie.

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