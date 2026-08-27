Prețul la motorină aruncă în aer economia: Un fost ministru al Energiei cere intervenția ANAF și ANPC

Motorina a atins 10,40 lei/litru, iar efectele se răsfrâng direct asupra transportatorilor și antreprenorilor. Fostul ministru Bogdan Ivan cere controale drastice de la ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței pentru verficarea prețurilor.
Scumpirea accelerată a carburanților pune o presiune uriașă pe bugetele românilor și pe activitatea companiilor. În contextul în care motorina a ajuns să fie vândută cu 10,40 lei pe litru, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, trage un semnal de alarmă privind riscurile financiare care amenință întreaga economie.
Majorarea prețurilor la pompă nu afectează doar conducătorii auto, ci declanșează un lanț de scumpiri care ajunge direct în coșul zilnic de cumpărături al populației.
Efectul de domino asupra economiei și scumpirea produselor de bază
Creșterea prețului la motorină generează costuri suplimentare pentru navetiști, părinți, micii antreprenori și firmele de transport. Întrucât transportul de marfă este un pilon central pentru aprovizionare, cheltuielile logistice crescute se vor reflecta direct în prețurile finale ale produselor și serviciilor de pe piață.
Fostul ministru subliniază că consumatorii nu au nevoie de scuze birocratice între instituții, ci de garanția că tarifele aplicate la pompă sunt corecte și fundamentate economic.
Solicitări de verificări urgente la ANPC, ANAF și Consiliul Concurenței
Pentru a opri eventualele specule din piața carburanților, Bogdan Ivan a solicitat oficial intervenția rapidă a principalelor instituții de control ale statului:
Protecția Consumatorilor (ANPC): Sesizată direct pentru verificarea respectării drepturilor clienților la pompă.
Consiliul Concurenței: Somat să investigheze modul în care s-au format noile prețuri și dacă există înțelegeri anticoncurențiale.
Fisc (ANAF): Invocat pentru a verifica fluxurile financiare și modul în care companiile petroliere raportează veniturile.
Măsura vine în contextul în care există suspiciuni că sprijinul acordat de stat prin reducerile fiscale a fost absorbit rapid de comercianți, fără să ofere o ușurare sustenabilă pe termen lung pentru cetățeni.
Reducerea accizei cu 70 de bani a prevenit un preț de peste 11 lei pe litru
Evoluția tarifelor ar fi putut fi și mai dramatică fără intervențiile fiscale anterioare. Diminuarea accizei cu 70 de bani, măsură promovată de PSD, a funcționat ca o frână temporară în calea scumpirilor necontrolate.
Fără această ieftinire aplicată la nivelul taxelor, prețul motorinei ar fi trecut de pragul psihologic de 11 lei pe litru. În acest context, autoritățile au obligația de a verifica dacă beneficiile tăierilor de taxe ajung cu adevărat la cetățeanul de rând sau dacă sunt anulate de creșterile artificiale de preț din benzinării.