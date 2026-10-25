Primăria Iași va achiziționa zece tramvaie noi din fonduri europene

Primăria Iași va cumpăra zece tramvaie noi cu fonduri europene, pentru o sumă totală de aproximativ 152 de milioane de lei, anunță primarul Mihai Chirica.
Primarul orașului, Mihai Chirica, a făcut anunțul sâmbătă seară, pe pagina sa de Facebook. Conform informațiilor furnizate, investiția va aduce numărul total de tramvaie noi din parcul Companiei de Transport Public Iași la 60 de unități.
Autovehiculele achiziționate vor avea o capacitate minimă de 135 de pasageri, dintre care cel puțin 30 vor dispune de locuri pe scaune.
Noile tramvaie vor transporta minimum 135 de pasageri, dintre care cel puțin 30 pe scaune. Vehiculele vor avea podea complet coborâtă, rampă pentru persoanele cu mobilitate redusă și cel puțin trei uși duble. Dotările standard includ aer condiționat, conexiune Wi‑Fi, sisteme audio‑video și panouri de informare a călătorilor, validatoare pentru plata călătoriei, GPS și echipamente pentru numărarea fluxurilor de pasageri.
Un element de noutate îl reprezintă sistemul de avertizare a riscului de coliziune, capabil să detecteze pietoni, bicicliști și alte vehicule și să transmită alerte vatmanului. Tramvaiele vor fi prevăzute și cu camere video atât în interior, cât și la exterior.
Finanțarea acestei investiții este asigurată prin Programul Regional Nord-Est 2021 – 2027 - Prioritatea 4 – O regiune cu o mobilitate urbană mai durabilă. Valoarea totală a proiectului este de 159.756.300 lei, circa 30,7 milioane de euro.