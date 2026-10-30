Economie· 1 min citire

Primele parcări și benzinării de pe A7

Autostrada moldovei: Captura DRDP

Autostrada moldovei: Captura DRDP

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Iasi ca sursă preferată
Scris deIonut Dumitrescu
Publicat30 oct. 2026, 14:38
SursăOpinia Buzău

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul de concesiune pentru construirea a două spații de servicii pe Autostrada Moldovei, care vor include primele parcări securizate pentru camioane din această infrastructură.

Contractul a fost încheiat cu societatea Oscar Downstream SRL, care are la dispoziție 27 de luni pentru finalizarea lucrărilor. Cele două spații de servicii vor fi amplasate pe ambele sensuri de mers, la kilometrul 131 al autostrăzii, în zona localității Milcovul, județul Vrancea.

Am semnat astăzi încă un contract de concesiune pentru noi benzinării pe Autostrada Moldovei (A7)! Aceste spații de servicii vor oferi și primele parcări securizate pentru camioane, de pe A7.

a anunțat Cristian Pistol, directorul CNAIR Cristian Pistol

Fiecare dintre cele două stații va dispune de 94 de locuri de parcare pentru autoturisme, 42 pentru autocamioane, șase pentru autocare și cinci destinate persoanelor cu dizabilități. În plus, vor fi amenajate separat parcări securizate, fiecare cu câte 50 de locuri pentru autocamioane.

Facilitățile incluse în proiect cuprind toalete publice, dușuri, stații de distribuție a carburanților, spații comerciale, snack bar și puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, atât ușoare, cât și grele. Durata contractului de concesiune este de 30 de ani.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe