Probleme la Revolut în România și în alte țări. Aplicația nu funcționează pentru unii utilizatori, iar plățile cu cardul sunt refuzate
Probleme la Revolut în România și în alte țări
Utilizatorii Revolut din România și din alte țări au raportat probleme cu aplicația, transferurile și plățile cu cardul. Ce a transmis compania.
Utilizatorii Revolut din România și din mai multe țări europene au raportat marți dimineață, 20 octombrie 2026, probleme în utilizarea serviciilor bancare digitale. O parte dintre clienți nu au putut accesa aplicația sau efectua transferuri, în timp ce unii au reclamat că plățile cu cardul au fost refuzate.
Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, dificultățile au fost semnalate de utilizatori din mai multe state, inclusiv România, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și Franța. Problemele au afectat funcționalități diferite, iar experiența clienților nu a fost aceeași în toate cazurile.
Revolut a confirmat existența unor probleme tehnice
Mai mulți utilizatori au relatat că nu au reușit să se conecteze la aplicație. În unele cazuri, pe ecran a apărut un mesaj de eroare care le solicita clienților să încerce din nou mai târziu.
Alți utilizatori au reușit să se autentifice, dar au întâmpinat dificultăți atunci când au încercat să efectueze operațiuni bancare. Printre problemele semnalate s-au numărat transferurile care nu puteau fi realizate și tranzacțiile care nu se finalizau.
Compania a transmis, prin intermediul canalului său oficial de asistență de pe platforma X, că se confruntă cu o întrerupere care afectează mai multe funcționalități. Reprezentanții Revolut au precizat că echipa tehnică lucrează pentru restabilirea serviciilor și și-au cerut scuze pentru inconvenientele create.
Plățile cu cardul, printre serviciile afectate
Pe lângă problemele de conectare și transferurile eșuate, unii clienți au reclamat că nu au putut plăti cu cardul la comercianți. Au fost raportate inclusiv situații în care tranzacțiile au fost respinse în timpul cumpărăturilor.
Totuși, întreruperea nu pare să fi afectat toți utilizatorii în același mod. În timp ce unele persoane au susținut că nu au putut utiliza serviciile Revolut, altele au afirmat că aplicația și cardurile au funcționat normal.
Nu există suficiente informații pentru a concluziona că toate tranzacțiile sau toate conturile au fost afectate. De asemenea, amploarea exactă a incidentului și cauza tehnică a întreruperii nu au fost precizate în informațiile publicate.
Ce pot face clienții dacă nu funcționează aplicația Revolut
În cazul unor probleme temporare, utilizatorii pot verifica pagina oficială de stare a serviciilor Revolut, unde sunt publicate informații despre eventualele întreruperi și funcționalitățile afectate.
Dacă o plată este refuzată, este recomandat ca utilizatorii să verifice ulterior istoricul tranzacțiilor și eventualele notificări din aplicație, atunci când accesul este restabilit. În cazul în care problemele persistă, pot apela la serviciul oficial de asistență al companiei.
Clienții ar trebui să evite repetarea rapidă a aceleiași plăți până când verifică dacă prima tranzacție a fost procesată. În caz contrar, există riscul unor încercări multiple pentru aceeași cumpărătură.
De asemenea, este important să nu ofere datele de autentificare sau codurile de securitate unor persoane care pretind că îi pot ajuta să rezolve problema. Informațiile privind remedierea incidentului trebuie urmărite prin canalele oficiale ale companiei.
Revolut are milioane de utilizatori în România
Incidentul are loc într-un moment în care serviciile bancare digitale sunt folosite pe scară largă pentru plăți, transferuri și administrarea banilor. Revolut a anunțat în septembrie 2026 că a depășit pragul de cinci milioane de clienți persoane fizice în România.
Potrivit datelor companiei citate de Mediafax, utilizatorii români efectuează lunar zeci de milioane de plăți cu cardul, o mare parte dintre acestea fiind realizate la comercianți locali.
O întrerupere a serviciilor poate crea dificultăți pentru persoanele care folosesc aplicația pentru cheltuielile de zi cu zi, mai ales atunci când nu au la îndemână o metodă alternativă de plată.
Situația serviciilor se poate modifica pe parcursul zilei. Utilizatorii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale ale Revolut pentru a afla când funcționalitățile afectate revin la normal.
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