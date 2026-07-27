Economie· 1 min citire

Sindicalist: „Diminuarea veniturilor afectează afacerile private!”

Noni Iordache

Noni Iordache

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 27 iul. 2026, 13:36

Măsurile lui Bolojan au afectat direct afacerile din mediul privat. O spune în exclusivitate la Realitatea PLUS președintele Sindicatului Funcționarilor din Guvern.

Diminuarea veniturilor a afectat mediul de afaceri

„Noi am avertizat de anul trecut și i-am rugat pe cei din privat să nu toasteze, pentru că noi suntem supuși tirului domnului Bolojan, pentru că vor plânge alături de noi și se pare că am avut dreptate, pentru că diminuarea veniturilor salariale înseamnă în mod direct afectarea business-ului celor din mediul privat.

Când diminuezi veniturile populației, cei din privat au de suferit. Trebuie un efort comun și să înțeleagă toată lumea că a păstra profesioniștii în mediul privat înseamnă să le dai un pachet salarial foarte bun și știți foarte bine că sunt fel și fel de stimulente pe lângă salariul lunar, așa trebuie să fie și în mediul bugetar.”, a zis Noni Iordache, președintele Sindicatului Funcționarilor din Guvern.

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