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Economie· 2 min citire
Transelectrica accelerează investițiile în infrastructura energetică cu fonduri europene
Transelectrica
Publicat22 iun. 2026, 13:42
Sursărealitatea.net
Transelectrica derulează unul dintre cele mai ample programe de investiții finanțate din fonduri europene din sectorul energetic românesc, vizând modernizarea rețelei naționale de transport al energiei electrice, dezvoltarea infrastructurii digitale și integrarea tehnologiilor inteligente.
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