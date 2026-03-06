Atac cu drone asupra celei mai mari baze americane din Orientul Mijlociu
Cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu a fost vizată de un atac cu drone, în timp ce tensiunile din regiune continuă să crească. Autoritățile din Qatar au evacuat temporar locuitorii din apropierea ambasadei SUA din Doha, iar ambasada americană din Kuweit a fost evacuată după atacuri cu rachete atribuite Iranului în noaptea de joi spre vineri.
Qatar evacuează locuitorii din apropierea ambasadei americane din Doha. Măsura e temporară și vine în contextul tensiunilor din zona Golfului, transmite Ministerul Apărării din Qatar.
UPDATE 7:00 - SUA ordonă evacuarea ambasadei din Kuweit
Statele Unite au ordonat evacuarea ambasadei lor din Kuweit, relatează CBS, partenerul american de știri al BBC.
Evacuarea urmează să aibă loc în noaptea de joi spre vineri, iar personalul ambasadei a primit ordin să distrugă informații și să șteargă serverele clasificate, au declarat doi oficiali americani pentru CBS.
Ordinul de evacuare vine după ce armata Kuweitului a anunțat că sistemele sale de apărare aeriană au respins un atac cu rachete care a pătruns în spațiul aerian al țării.
„Operațiunea de interceptare a dus la căderea unor resturi, care au provocat pagube materiale limitate, constând în avarierea unui vehicul, fără a fi înregistrate victime”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei kuweitiene într-un mesaj publicat pe X.
