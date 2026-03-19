BLOCAJ total pe buget: liderii Coaliției, din nou în ședință de urgență. De la ce a pronit scandalul

Liderii coaliției se reunesc din nou astăzi în ședință de urgență după blocajul pe buget! Ședinta comisiei și plenul au fost amânate după atacuri dure între partide. Amendamentul PSD pentru pachetul social a picat la vot, iar social democrații au amenințat că nu votează bugetul Ministerului de Finanțe. În vreme ce banii pentru pensionari au stârnit acest scandal, banii pentru medicamentele judecătorilor CCR au trecut cu brio de votul parlamentarilor.

În această dimineață, la ora 10:00, urmează să se reunească liderii coaliției pentru a relua negocierile pe acel blocaj.

Blocajul legat de amendamentul depus de Partidul Social Democrat, cel despre care PSD spunea că este o linie roșie, dar care a picat de două ori la vot în comisie - motiv pentru care negocierile din comisie s-au suspendat total, fără să știm un termen la care se vor relua discuțiile.

Și spuneau social-democrații că nu vor renunța la acest amendament, că trebuie să beneficieze pensionarii, dar și persoanele cu dizabilități, dar și familiile cu venituri mici de acești bani. Pe de altă parte, spuneau, spre exemplu, cei de la USR - spunea liderul USR - că în acest moment mingea este la fileul PSD, însă trebuie să înțeleagă PSD faptul că avem un buget care este deja la limită și că nu trebuie să creștem deficitul, că nu trebuie să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți.

Pe de altă parte, spun social-democrații că trebuie să venim cu acest ajutor pentru cei vulnerabili și că există sursă de finanțare identificată în acel amendament.

Deci, păreri complet contrare în momentul de față în coaliție și aici este și problema. Asistăm la un blocaj care nu știm cât va dura, pentru că dacă liderii nu reușesc să se înțeleagă în ședința de astăzi, atunci acest blocaj s-ar putea prelungi.

Comisia nu va fi convocată până când liderii nu ajung la un consens, pentru că, în caz contrar, s-ar întâmpla exact la fel: ar fi nevoie de o nouă suspendare. Tocmai de aceea nu avem un orizont de timp până la care se va putea lua o decizie, iar în tot acest timp țara, evident, stă fără un buget adoptat.

Și la finalul lunii, Banca Națională va veni cu o nouă prognoză în ceea ce privește inflația și ar putea fi o inflație mai mare decât cea indicată în bugetul de stat, având în vedere incertitudinile din cauza războiului din Orientul Mijlociu.