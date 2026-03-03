Politica
Călin Georgescu, din nou la secția de poliție din Buftea. Mesaj de forță pentru români
3 mar. 2026, 08:36
Președintele interzis va semna controlul judiciar
Președintele interzis Călin Georgescu va ajunge marți, 3 martie, din nou în fața polițiștilor din Buftea pentru a semna controlul judiciar.
Este vorba despre o măsură preventivă care a fost prelungită în urmă cu câteva săptămâni de judecătorii Tribunalului București pentru încă 60 de zile.
La finalul procedurii, este așteptat ca liderul suveranist să transmită un mesaj important pentru toți românii care îl susțin.
Ca în fiecare zi de marți, susținătorii președintelui interzis se vor strânge cu siguranță în număr mare pentru a-l susține. În curând veți afla mesajul de forță transmis de liderul suveranist Călin Georgescu în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Citește și:
- 16:12 - Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre întâlnirile lui Călin Georgescu cu afaceriști și „oameni ai sistemului”: „Marea majoritate a telespectatorilor noștri s-au convins cine a spus adevărul”
- 16:00 - Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari
- 15:56 - Iran amenință direct România cu „un răspuns politic și juridic” după permisiunea acordată SUA de a folosi bazele militare românești
- 11:19 - Secretarul general al OCDE a fost primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria
