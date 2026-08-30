Politica· 2 min citire

Doi lideri ai comunității românești din Cernăuți, decorați de președintele Nicușor Dan

FOTO: CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES

FOTO: CRISTIAN LUPAŞCU / AGERPRES

Scris deStoica Marian
Publicat30 aug. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net

Șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică de la Universitatea Națională ''Yuriy Fedkovych'' din Cernăuți, Cristina Paladian, și fostul primar al comunei Mahala, Elena Nandris, au fost decorate de președintele României, Nicușor Dan.

Cristina Paladian a fost distinsă cu Ordinul ''Meritul Cultural'' în grad de cavaler, categoria A- ''Literatură'', în timp ce Elena Nandris a primit Medalia ''Meritul Cultural'', clasa a III-a. Categoria B- ''Muzică'', ''în semn de înaltă apreciere pentru eforturile depuse pentru protejarea drepturilor lingvistice și educaționale ale persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, pentru contribuția importantă avută la consolidarea spiritualității și culturii românești, precum și pentru promovarea relațiilor de prietenie româno-ucrainene''.

Distincțiile le-au fost înmânate sâmbătă seara de ambasadorul României la Kiev, Victor Micula, și de consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stănculescu, în cadrul unei ceremonii dedicate Zilei Limbii Române, organizată în premieră în Ucraina.

''Mulțumesc din suflet autorităților României pentru această înaltă distincție, care mă onorează, dar în același timp mă și obligă să port cu demnitate acest ordin și să îmi dedic în continuare viața și activitatea pentru însușirea limbii și culturii române'', a afirmat Cristina Paladian.

La ceremonie au participat secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana Băciuna, și guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko.

Ceremonia a fost urmată de un concert intitulat ''George Enescu - Ambasador al culturii române'', susținut de artiști ai Operei Naționale din București. Evenimentul a avut loc la Biserica Armenească din Cernăuți.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ceremoniecernautilidericomunitatedecorarenicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe