Dragoș Coman (deputat AUR): „Cea mai mare povară fiscală din Uniunea Europeană este pusă pe angajații din România”

Deputatul AUR, Dragoș Coman, avertizează că pretinsa creștere a salariului minim pe economie, de la 1 iulie, se dovedește insignifiantă în buzunarele românilor, din cauza scumpirilor accelerate ale bunurilor și serviciilor din ultimul an, ca urmare a măsurilor de austeritate girate de Guvernul Bolojan.
„De la 1 iulie s-a majorat salariul minim, însă angajații vor primi efectiv în mână mai mult cu vreo sută și ceva de lei! Adică, mai nimic față de ritmul în care au crescut prețurile în ultimul an! Explicația este una foarte simplă. Aproape jumătate din salariul brut al unui angajat, 41,5%, merge la bugetul de stat, prin impozit și contribuții sociale. Din puținul care îi mai rămâne în buzunar, angajatul român plătești și produse cu TVA de 21%, carburanți cu accizele cele mai mari din UE și impozite pentru apartamente vechi, precum pentru vile de lux.
Potrivit celor mai recente date Eurostat, România are cea mai mare rată de fiscalitate aplicată salariilor din Uniunea Europeană, cu cca. 12% mai mult decât media UE.
Din cauza acestei taxări uriașe a muncii, angajații români sunt cei mai expuși la sărăcie din comunitatea europeană. Aproape 16% dintre angajații români merg la serviciu, muncesc 8-10 ore pe zi și nu reușesc să acopere din salariu nevoile de bază. În aceste condiții, de ce ne mai mirăm că românii sunt nemulțumiți de direcția în care merge România? Aceasta este și explicația pentru care peste 5 milioane de români muncesc departe de țara lor, deși ar vrea să fie acasă!
Jefuirea la care este supus angajatul din România este numai efectul incapacității statului român de a colecta impozitele din alte surse care-i stau la îndemână. Anual pierdem cca. 30% din TVA, miliarde din profiturile exportate și alte miliarde din scheme de fraudă fiscală. Pentru incompetența autorităților statului, cineva trebuie să plătească și acela este angajatul român.
În această vară călduroasă, am văzut că se discută în spațiul public doar despre cine să fie prim-ministru al României, însă nu se discută deloc despre adevăratele probleme ale românilor. Următorul guvern are obligația să vină rapid cu un plan de relaxare a fiscalității pe muncă, altfel vom rămâne cu titlul de săracii Europei”, a declarat deputatul AUR, Dragoș Coman.
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