Eugen Tomac, desemnat premier? Gheorghe Piperea (AUR) anunță un scenariu bombă

Eugen Tomac ar putea fi desemnatul de sacrifiu pentru formarea unui guvern, consideră europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea. Acesta a transmis în exclusiviate la Realitatea PLUS că Nicușor Dan ar putea face această numire doar ca o treaptă intermediară către adevărata nominalizare.

„Iar în ceea ce-l privește pe domnul Tomac, o chestiune de nuanță. Eu m-am întâlnit cu el săptămâna trecută la Stara- Strasbourg, pentru că, nu-i așa, suntem colegi. De oarecum cu titlu de glumă, i-am zis: „Bună ziua, domnule premier, ce mai faci?”. În loc să râdă, cum face de obicei când facem glume de genul acesta, când ne tăiem... tăiem reciproc, n-a n-a negat. N-a râs deloc, dimpotrivă, a fost foarte serios.

Deci e posibil ca domnul președinte să facă această nominalizare ca o treaptă intermediară către adevărata nominalizare, dar ar putea să fie desemnatul de sacrificiu care să pice fie pentru că nu face în 10 zile guvernul, fie pentru că nu trece de parlament, după care ar urma lovitura de final care poate să însemne până și... până și o rundă doi”, a declarat senatorul Gheorghe Piperea la Realitatea Plus.



