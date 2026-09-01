Politica· 1 min citire

Fostul cancelar german Angela Merkel, la București pentru a-şi lansa volumul de memorii

Lansarea cărții fostului cancelar german Angela Merkel

Lansarea cărții fostului cancelar german Angela Merkel

Scris deStoica Marian
Publicat1 sept. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net

Cartea este intitulată „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”.

Cartea este intitulată „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”, tradusă în limba română de editura Litera.

Evenimentul de lansare va avea loc la Ateneul Român, de la ora 19:00, moderat de jurnalistul și diplomatul Emil Hurezeanu.

Angela Merkel va fi primită de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Bucureștiul se numără printre puţinele locuri alese de fostul cancelar german pentru a fi prezentă personal la lansarea volumului său de memorii.

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