George Simion: România este de 84 de zile fără Guvern. Este dovada iresponsabilității lui Nicușor Dan

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți că președintele Nicușor Dan este responsabil pentru blocajul politic, acuzându-l că întârzie desemnarea unui premier și că încalcă prevederile Constituției. Simion a susținut că șeful statului devine „tot mai pasibil” de procedura de suspendare.
"Dl ambasador (Darryl Nirenberg - n.r.) ne-a reconfirmat poziția Statelor Unite de a nu interveni în trebuiile politice, treburile interne, din România și de a lăsa partidele politice - democratic alese de către cetățenii României - să găsească o ieșire din actuala situație. Avem încredere în poziția actualei administrații de la Washington și în spusele domnului ambasador. Totodată, atragem atenția că sunt unele state partenere, mai apropiate, care continuă interferența în viața politică românească, au preferați în alegerea numelui de prim-ministru. Senzația mea este că, prin anumite organe media controlate de acele state, au intervenit inclusiv în încercarea de a opri trecerea moțiunii de cenzură din data de 5 mai.
Din punctul de vedere al AUR, din punctul de vedere al mișcării pe care o reprezentăm, Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei, în întregime, numai alături de Statele Unite, ca parte a lumii libere, ca parte a lumii transatlantice.
Așa că reconfirmările pe care Excelența Sa, domnul ambasador Nirenberg, ni le-a dat astăzi sunt de natură să liniștească membrii, simpatizanții și susținătorii pe care Alianța pentru Unirea Românilor îi are. În schimb, atitudinea lui Nicușor Dan față de această criză pe care el a creat-o nu este de natură a ne liniști, ba chiar deloc.
Suntem în a 84-a zi în care România nu are Guvern. Este dovada supremă a iresponsabilității lui Nicușor Dan și o încălcare gravă a Constituției. Dacă sunt unii și alții care îi iau apărarea lui Nicușor Dan și spun că nu există motive pentru care să fie suspendat, putem să le răspundem cu numărul de zile de când dânsul nu se învrednicește să își facă datoria constituțională și să propună Parlamentului un nume de premier.
Nu cred că s-au gândit cei care au scris Constituția României că va veni vreodată cineva la Palatul Cotroceni, să își închipuie că poate să amâne sine die nominalizarea unui premier.
Nicușor Dan, pe zi ce trece, devine tot mai pasibil de procesul constituțional, democratic, de suspendare și apoi de demitere. Criza politică trebuie să se soluționeze pe canale democratice, pe căi constituționale.
Noi știm că, începând cu decembrie 2024, democrația în România și aplicarea Constituției au fost suspendate, dar chestiunea asta nu mai poate continua.
O parte importantă a societății românești nu mai poate fi jignită, umilită, neglijată, și îndepărtată de la luarea deciziilor. De aceea facem această conferință, pentru a atrage un ultim semnal de alarmă, că toți românii cu care noi am discutat în aceste zile și în aceste săptămâni, și am fost în mijlocul lor, și am fost printre români, toți își doresc stabilitate", a declarat George Simion.