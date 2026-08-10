Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru: PNL este pregătit să sprijine imediat o formulă de guvernare responsabilă, construită în jurul reformelor

Alexandru Muraru, liderul liberalilor ieșeni, susține că PNL este pregătit să susțină un nou guvern, dar nu împreună cu PSD.
„După luni de incertitudine, este nevoie de o decizie și de un guvern cu puteri depline, capabil să ia măsurile necesare pentru economie și pentru continuarea reformelor. Responsabilitatea constituțională pentru deblocarea acestei situații trebuie exercitată, iar România nu poate rămâne suspendată între negocieri, scenarii și amânări.
PNL este pregătit să sprijine imediat o formulă de guvernare responsabilă, construită în jurul reformelor, al consolidării fiscale și al continuării implementării PNRR. Asta înseamnă și o delimitare clară. PNL nu va susține o nouă guvernare împreună cu PSD.
Nu ne interesează să rămânem la guvernare cu orice preț. Miza este să existe o majoritate care să poată guverna efectiv, să ofere predictibilitate economică și să continue reformele de care România are nevoie. Stabilitatea politică este importantă pentru economie, pentru investitori, pentru partenerii europeni și pentru credibilitatea României în fața agențiilor de rating. Dar stabilitatea nu trebuie confundată cu stagnarea. Un guvern stabil care nu reformează statul nu rezolvă problema, doar o amână.
Semnalele venite din partea agențiilor de rating arată limpede că România are nevoie de reforme, disciplină fiscală și continuitate în implementarea PNRR. Fiecare săptămână de incertitudine înseamnă costuri suplimentare și mai puțină predictibilitate pentru economie.
PNL și-a asumat responsabilitatea de a veni cu soluții pentru ieșirea din această criză. Așteptăm aceeași responsabilitate din partea tuturor instituțiilor și partidelor politice.
România are nevoie de un guvern care să lucreze, nu de încă o perioadă de blocaj”, a scris Alexandru Muraru pe Facebook.