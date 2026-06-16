Marea Britanie anunţă un acord energetic cu Ucraina, pentru furnizarea de uraniu îmbogăţit

Publicat 16 iun. 2026, 08:56 Sursă realitatea.net

Marea Britanie își intensifică sprijinul pentru Ucraina printr-un nou acord energetic și un pachet suplimentar de sancțiuni împotriva Rusiei. Premierul britanic Keir Starmer urmează să anunțe un program în valoare de 210 milioane de lire sterline destinat furnizării de uraniu îmbogățit companiei ucrainene Energoatom, în paralel cu măsuri care vizează flota „fantomă” și rețelele financiare utilizate de Moscova pentru a evita sancțiunile occidentale.

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