Ministrul Justiției anunță propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, va anunța, astăzi, propunerile pentru conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT.
În cursa pentru cele mai importante funcţii din sistemul judiciar s-au înscris 19 candidaţi.
Selecţia, care a avut loc săptămâna trecută, a vizat posturile de procuror general, procuror-şef al DNA şi şef al DIICOT, alături de adjuncţii acestora.
Pentru şefia Parchetului General sunt în cursă Cristina Chiriac şi Bogdan Ciprian Pârlog, în timp ce pentru conducerea DNA candidează Tatiana Toader, Vlad Grigorescu şi Ioan Viorel Cerbu.
La DIICOT, bătălia se dă între patru candidaţi, printre care actualul procuror-şef Alina Albu şi Ioana Bogdana Albani.
Propunerile ministrului justiţiei vor fi trimise către Consiliul Superior al Magistraturii pentru un aviz consultativ, decizia finală aparţinând preşedintelui României.
- 16:12 - Anca Alexandrescu anunță noi dezvăluiri despre întâlnirile lui Călin Georgescu cu afaceriști și „oameni ai sistemului”: „Marea majoritate a telespectatorilor noștri s-au convins cine a spus adevărul”
- 16:00 - Bolojan vrea să crească vârsta de pensionare pentru militari
- 15:56 - Iran amenință direct România cu „un răspuns politic și juridic” după permisiunea acordată SUA de a folosi bazele militare românești
- 11:19 - Secretarul general al OCDE a fost primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria
