Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie garantul democrației”

Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu avertizează că excluderea deliberată a AUR de la orice formulă de guvernare prelungește criza politică și demonstrează că Nicușor Dan a renunțat la rolul de garant al democrației pentru a deveni garantul blocajului instituțional.

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