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Rareș Bogdan, despre Guvernul Veștea: „Timpul nu mai are răbdare”

Rareș Bogdan

Rareș Bogdan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iun. 2026, 07:53

Rareș Bogdan spune că guvernul Veștea trebuie să treacă prin Parlament în următoarele 72 de ore! Europarlamentarul este de părere că reformele făcute până acum de Ilie Bolojan nu au avut rezultatele dorite și că Adrian Veștea trebuie să își îndrepte atenția mai mult spre investiții. În același timp, acesta dă asigurări că formațiunea va rămâne unită, în ciuda scindărilor de moment.

„...Are nevoie, în primul și în primul rând, România, de un guvern capabil, un guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană și care să se bazeze, în primul rând, pe investiții. Fără investiții nu putem merge înainte. Reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze, în primul rând, pe investiții... Eu vă pot spune care va fi rolul Partidului Național Liberal în acest nou guvern. Un guvern care sper că în următoarele 72 de ore va trece prin Parlament, dacă există suficientă responsabilitate.

Partidul Național Liberal va rămâne unit, oricât de multă nervozitate ar fi în acest moment. Partidul Național Liberal va guverna România și Partidul Național Liberal va avea, începând cu data de, cu vineri dimineață cel târziu, vom avea premier. Sper să se gândească, în primul rând, la investiții și mai puțin la tăieri”, a declarat Rareș Bogdan.

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