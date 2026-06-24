Ședință crucială la PSD de la ora 12.00. Se fac calculele pentru desemnarea premierului

Publicat 24 iun. 2026, 09:25 Actualizat 24 iun. 2026, 09:26 Sursă Realitatea.Net

Negocieri cruciale pentru noul Guvern! Liderii politici se întâlnesc astăzi ca să lucreze la acordul cerut de președintele Nicușor Dan. La ora 12.00 are loc ședința social-democraților, care deja lucrează la programul de guvernare, iar la 17.00 se văd cei din USR. Potrivit unor surse, PNL a venit și cu primele condiții în loc de soluții. Printre ele se numără și garanțiile că liberalii nu își vor pierde funcțiile din companii și instituții. Nicușor Dan ar putea desemna vineri un nou premier, iar Guvernul s-ar putea vota în weekend sau, cel târziu, luni. Șeful statului a anunțat deja că se conturează varianta unui Guvern minoritar.

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