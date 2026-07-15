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Politica· 2 min citire
Trei morţi în atacuri ruseşti asupra unor nave în sudul ţării şi în Marea Neagră
Atacuri rusești în Ucraina
Publicat15 iul. 2026, 08:26
Sursărealitatea.net
Atacuri ruseşti asupra unei nave civile într-un port din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, şi asupra altor două vase care navigau în Marea Neagră s-au soldat marţi cu cel puţin trei morţi, au anunţat autorităţile ucrainene, relatează AFP.
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