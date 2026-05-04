Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Diana Buzoianu își plantează oamenii în teritoriu în timp ce „Apele Române” fierb, proteste, revoltă și numiri pe repede înainte”

„Angajații de la „Apele Române” ies în stradă, în toată țara, în perioada 4-8 mai, acuzând subfinanțarea cronică și disprețul față de munca lor. Vorbim despre un domeniu strategic, care ține de siguranța cetățenilor și de protecția infrastructurii hidrotehnice. Sindicaliștii avertizează clar: dacă autoritățile nu reacționează, urmează greva generală. Pe 14 mai este anunțat un miting masiv în București.

În timp ce oamenii protestează pentru condiții decente de muncă și pentru salvarea sistemului, ministrul Mediului, USR-ista Diana Buzoianu, face exact opusul: grăbește numiri în funcții de conducere. După ce și-a instalat deja un director general la Apele Române, acum încearcă să „betoneze” poziții în teritoriu, prin proceduri simplificate, fără concurs, chiar înainte de votul moțiunii de cenzură.

Mai grav, aceste selecții se fac pe repede înainte, pe bază de interviu, ignorând prevederile legale care impun ocuparea posturilor prin concurs. Practic, asistăm la o operațiune de capturare politică a instituției, în ultimele zile ale unui guvern care stă să cadă. În loc să răspundă revendicărilor legitime ale angajaților, conducerea ministerului pare preocupată exclusiv de consolidarea controlului politic.

România nu-și permite ca un domeniu vital să fie sacrificat pentru satisfacerea intereselor de partid. În loc să rezolve problemele reale semnalate de angajați, Diana Buzoianu preferă să-și lase „moștenirea” politică în teritoriu. Asta nu mai este administrare responsabilă, este o acțiune cinică de control, în dispreț față de interesul public.

Alianța pentru Unirea Românilor solicită oprirea imediată a numirilor politice netransparente, respectarea legii și reluarea dialogului real cu salariații din acest sector strategic”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu.

