Zelenski îi lansează o invitație directă lui Putin la summitul G7: „Este o ocazie foarte bună să ne întâlnim”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 16:03

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat luni că a propus o întâlnire directă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în marja summitului G7, în speranța identificării unei căi către încheierea conflictului dintre cele două țări.

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