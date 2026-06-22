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Sanatate· 2 min citire
Ce să mănânci pentru o inimă mai sănătoasă. Alimente bogate în compuși esențiali
alimente
Deși recomandarea de a consuma zilnic cel puțin cinci porții de fructe și legume este bine cunoscută, specialiștii atrag atenția că nu doar cantitatea contează, ci și alegerea alimentelor. Unele fructe și legume conțin substanțe cu efecte mult mai puternice asupra sănătății organismului, în special a inimii.
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