INSP: 9 infecții cu virusul West Nile și 2 decese, înregistrate în acest sezon

Cazurile mortale au fost înregistrate la persoane vârstnice, care aveau și alte afecțiuni.
9 cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost înregistrate în România de la începutul sezonului de supraveghere, iar două persoane au murit, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică.
În perioada 3 iunie-30 iulie, au fost confirmate 6 cazuri, iar alte 3 au fost încadrate drept probabile.
Cele două decese au fost înregistrate la persoane vârstnice, care aveau și alte afecțiuni.
Dintre pacienți, 4 au vârste cuprinse între 20 și 39 de ani, iar 2 între 70 și 79 de ani. Au fost infectate 4 femei și 5 bărbați.
5 dintre cazuri provin din mediul rural.
În funcție de zona în care s-a produs expunerea, cazurile au fost raportate în județele Argeș, Botoșani, Cluj, Iași, Mureș și Harghita, câte unul în fiecare județ, în Suceava, unde au fost înregistrate două cazuri, și în municipiul București, cu un caz.
Virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura țânțarilor infectați.
Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, INSP recomandă purtarea hainelor cu mâneci lungi și a pantalonilor lungi, folosirea substanțelor repelente și montarea plaselor de protecție la ferestre.
De asemenea, populația este sfătuită să utilizeze insecticide în locuințe și în jurul acestora, să elimine recipientele în care se acumulează apă și să asigure drenarea bălților din apropierea gospodăriilor. Îndepărtarea apei stagnante și a gunoiului menajer limitează locurile în care țânțarii se pot înmulți.