Ministrul Sănătății trimite control la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași

Publicat 26 oct. 2026, 09:17 Sursă jurnnaluldearges

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a decis trimiterea Inspecției Sanitare de Stat pentru un control de amploare la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, în urma sesizărilor privind prezența ploșnițelor într-un pavilion al unității.

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