Ministrul Sănătății trimite control la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a decis trimiterea Inspecției Sanitare de Stat pentru un control de amploare la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, în urma sesizărilor privind prezența ploșnițelor într-un pavilion al unității.
Decizia a fost luată după ce ministrul s-a deplasat neanunțat la spital, duminică seară, pentru a verifica situația. Alexandru Rogobete a discutat cu conducerea unității și a inspectat personal spațiile afectate.
Potrivit informațiilor transmise de oficial, pacienții au fost evacuați din pavilionul în care a fost semnalată problema. Administrația spitalului a demarat deja procedurile de dezinsecție și reabilitare a spațiilor.
Deși verificările inițiale au indicat că managementul spitalului a intervenit rapid, Ministerul Sănătății va dispune un control al întregii unități medicale. Inspecția Sanitară de Stat va verifica respectarea normelor de igienă și a procedurilor sanitare în toate spațiile institutului.
Scopul verificărilor este stabilirea eventualelor deficiențe care ar putea afecta siguranța pacienților sau a personalului medical. Până la prezentarea concluziilor oficiale, nu au fost anunțate sancțiuni, iar ministrul a precizat că nu intenționează să stabilească responsabilități înainte de finalizarea controlului.
Alexandru Rogobete a subliniat importanța transparenței în gestionarea unor astfel de situații și a insistat asupra obligației unităților medicale de a remedia rapid problemele care pot pune în pericol sănătatea oamenilor.