Advertising
Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este foame seara mai târziu?
Publicat6 iul. 2026, 08:56
Actualizat6 iul. 2026, 10:00
De ce simțim nevoia să mâncăm mai mult seara și cum ne influențează acest obicei sănătatea? În ediția „Realitatea Medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele foamei de seară și soluțiile pentru un stil de viață echilibrat.
Citește și
- 08:06Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce căscăm?
- 15:15Rogobete îl atacă pe Bolojan pe tema asistenței sociale: „Nu poți cere performanță unui sistem pe care l-ai slăbit deliberat”
- 13:37Grevă generală în sănătate. SANITAS acuză Guvernul că a ignorat revendicările angajaților: CALENDARUL protestelor
- 09:51Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne dor mușchii după sport?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Iasi și pe Google News