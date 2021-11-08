Grupare de traficanți de țigări, destructurată!

Astăzi, 8 noiembrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamț, au efectuat 39 de percheziții domiciliare, în județele Suceava, Vaslui, Neamț și Iași, pentru destructurarea unei grupări infracționale, specializate în contrabandă cu țigarete, de proveniență extracomunitară. 22 de mandate de aducere au fost puse în aplicare.

Din cercetări a reieșit că, în perioada mai – noiembrie 2021, persoanele bănuite ar fi acționat coordonat, în judeţele Neamț, Suceava, Vaslui și Iași, în vederea colectării, preluării, depozitării, transportului şi comercializării, în mod repetat, de ţigarete introduse, în mod ilicit, pe teritoriul României, din zona frontierei cu Ucraina.

Colectarea țigaretelor s-ar fi realizat, în principal,în localitatea Vicovu de Sus, județul Suceava, de unde ar fi fost transportate, cu diferite autovehicule, până în municipiul Roman, județul Neamț, de unde ar fi fost preluate și depozitate în mai multe imobile. Ulterior, țigaretele ar fi fost distribuite către mai mulți beneficiari din județele Neamț, Vaslui, Suceava și Iași, majoritatea administratori ai unor societăți comerciale.

De asemenea, bănuiții ar fi folosit mijloace de transport cu numere de înmatriculare false sau provenind de la alte autovehicule, în uz sau radiate, precum și autoturisme cu rol de antemergător.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 1.288 de pachete cu țigarete de diferite mărci, 118.850 de lei, 9.485 de euro,140 de lire, un dispozitiv de schimbare a plăcuțelor de înmatriculare,precum și un pistol neletal șicartușe.

În perioada mai – noiembrie 2021, membrii grupării ar fi colectat, preluat, deținut, transportat și distribuit aproximativ 300.000 de pachete cu țigarete de contrabandă, de diferite mărci, prejudiciul produs bugetului general consolidat al statului fiind de aproximativ 4.000.000 de lei.

Au fost puse în aplicare 22 de mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Neamț, pentru audieri.

