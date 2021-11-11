Traficant de droguri, arestat preventiv

La data de 8 noiembrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi şi procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Iaşi, cu sprijinul lucrătorilor Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac, judeţul Arad au desfăşurat o acţiune pe linia combaterii traficului de droguri de mare risc.

Acţiunea a vizat o persoană care ar fi fost specializată în introducerea în ţară de droguri de mare risc şi trafic de droguri de mare risc.

Astfel, în cadrul acţiunii, lucrătorii Sectorului Poliţiei de Frontieră Nădlac au efectuat un control asupra unei persoane, care se deplasa într-un autovehicul, dinspre Olanda spre România, fiind descoperite 3 pungi, în interiorul cărora se aflau: aproximativ 4.000 de comprimate MDMA - ecstasy şi 900 de grame de amfetamină, droguri de mare risc, care ar fi fost destinate comercializării pe teritoriul României.

În baza probatoriului administrat în cauză, la data de 9 noiembrie a.c., procurorul de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iaşi a dispus reţinerea persoanei bănuite de comiterea faptelor, pentru 24 de ore.

Ulterior, aceasta a fost prezentată magistraţilor Tribunalului Iaşi, care au dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de introducere în ţară de droguri de mare risc şi trafic de droguri de mare risc, în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt.

Sursa: Realitatea de Iasi