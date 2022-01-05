UPDATE. Percheziții la hoți din Neamț și Iași

Astăzi, 5 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au efectuat 8 percheziții domiciliare, în județele Iași și Neamț, într-un dosar penal de furt calificat. 3 persoane au fost reținute.

Din cercetări a reieșit că, în seara de 21 decembrie 2021, doi bărbați, din județul Neamț, ar fi pătruns, prin efracție, într-o locuință din județul Iași, de unde ar fi sustras bani, bijuterii din aur, ceasuri și obiecte vestimentare, prejudiciul estimat fiind de peste 200.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperiți și ridicați, în vederea continuării cercetărilor, aproximativ 20.000 de lei și 15.000 de euro.

De asemenea, a fost indisponibilizat un autoturism, în valoare de aproximativ 15.000 de euro și a fost ridicată o armă neletală supusă autorizării.

5 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru cercetări.

În urma audierilor, 3 bărbați au fost reținuți, doi din județul Neamț și unul din județul Iași, bănuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat, respectiv complicitate la furt calificat.

La acțiune au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

Sursa: Realitatea de Iasi