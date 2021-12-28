Zâmbete pentru copii, aduse de polițiști!

Deşi lipsa resurselor materiale este evidentă, toţi cei nouă copii sunt frumoşi si sănătoşi şi privesc viaţa cu optimism, visând la mai bine.

În prag de sărbători, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au dorit să aducă un zâmbet pe chipurile unor copii care provin dintr-o familie cu situaţie financiară modestă.

Astfel, familia la care au ajuns poliţiştii este compusă din mama şi cei 9 copii ce se înghesuie într-o locuinţă modestă, compusă din doar două cămăruţe.

S-au bucurat nespus de ajutorul primit de la polițiști, de darurile primite (alimente de bază şi mult aşteptatele dulciuri de Crăciun).

„Sperăm ca prin micul nostru ajutor să inspiram şi pe altii şi nu în ultimul rând să arătăm oamenilor că indiferent de situaţie, vom fi acolo pentru ei”, au spus polițiștii.

Sursa: Realitatea de Iasi