Vineri a debutat etapa a 18-a a Superligii de fotbal. S-au jucat două meciuri: FC Voluntari – Petrolul și Poli Iași – Farul Constanța.
Farul Constanţa a învins-o pe Politehnica Iaşi cu scorul de 3-2 (3-0), vineri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 18-a a Superligii de fotbal.
Farul a făcut o primă repriză perfectă şi a marcat prin Constantin Budescu (10), Rivaldinho (16) şi Louis Munteanu (45+8).
Poli Iali a dominat repriza secundă, a marcat de două ori, prin Shayon Harrison (56), Alin Roman (64), a avut o bară, prin britanicul Harrison (58) şi a forţat egalarea.
Farul venea după şase etape consecutive fără victorie, patru egaluri şi două eşecuri.
Poli Iaşi era neînvinsă de şase etape, în care avea o victorie şi cinci egaluri.
Într-o altă confruntare care a avut loc tot ieri, FC Voluntari a terminat la egalitate cu Petrolul Ploieşti, 0-0, pe teren propriu.
Gazdele au ratat ocazii de gol prin Doru Andrei (21, 72), Igor Armaş (46, 80), Nicolae Carnat (80), în timp ce Gheorghe Grozav a irosit cea mai mare şansă a oaspeţilor (27).
Ambele formaţii au încheiat meciul în inferioritate numerică, ivorianul Diomande fiind eliminat de la Petrolul (77), iar argentinianul Matricardi (89) de la gazde.
În tur, FC Voluntari a câştigat cu 2-0.
FC Voluntari e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri. Petrolul nu a mai pierdut de nouă etape, în care a obţinut două victorii şi şapte egaluri.
Sursă: Agerpres
Colaj foto: Facebook / FC Voluntari și Farul Constanța