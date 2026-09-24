Gabriela Ruse, în sferturi la Korea Open 2026. Victorie spectaculoasă la Seul

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturi la Korea Open! Românca a revenit după primul set pierdut
Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 250 Korea Open 2026, desfășurat la Seul. Jucătoarea din România, cap de serie numărul 4, a învins-o în optimile de finală pe sud-coreeanca Yeonwoo Ku, scor 2-6, 7-6 (1), 6-1.
Gabriela Ruse, aflată pe locul 66 în clasamentul WTA, a avut nevoie de două ore și 16 minute pentru a obține victoria și a continua parcursul la turneul de la Seul.
Gabriela Ruse a revenit după un prim set pierdut
Românca a început meciul cu Yeonwoo Ku, ocupanta locului 180 WTA, cu un set pierdut, 2-6. Ruse a schimbat însă ritmul în setul secund și a reușit să egaleze după un tiebreak dominat clar, câștigat cu 7-1.
În decisiv, Gabriela Ruse a controlat partida și s-a impus cu 6-1, obținând astfel calificarea în sferturile de finală ale competiției.
Gabriela Ruse - Yeonwoo Ku 2-6, 7-6 (1), 6-1
Meciul dintre cele două jucătoare a durat 2 ore și 16 minute.
Pentru Gabriela Ruse, victoria în fața sportivei din Coreea de Sud înseamnă continuarea parcursului pe tabloul de simplu la Korea Open, după ce românca a participat și în proba de dublu.
Cu cine joacă Gabriela Ruse în sferturile de finală
În sferturile de finală de la Korea Open 2026, Gabriela Ruse o va întâlni pe Anna Bondar, din Ungaria, jucătoare aflată pe locul 69 mondial.
Meciul va reprezenta următoarea provocare pentru Ruse, care este cap de serie numărul 4 la turneul WTA 250 de la Seul.
Câți bani și câte puncte WTA primește Gabriela Ruse
Calificarea în sferturile de finală îi asigură Gabrielei Ruse un premiu de 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA, potrivit informațiilor publicate după victoria din optimile de finală.
Parcursul Gabrielei Ruse la Korea Open 2026
Optimi de finală: Gabriela Ruse - Yeonwoo Ku 2-6, 7-6 (1), 6-1
Sferturi de finală: Gabriela Ruse - Anna Bondar
Turneu: Korea Open
Categorie: WTA 250
Locul Gabrielei Ruse în clasamentul WTA: 66
Cap de serie: 4
Premiu pentru calificarea în sferturi: 7.025 de dolari
Puncte WTA: 54
Gabriela Ruse continuă astfel competiția de la Seul pe tabloul de simplu, cu obiectivul de a ajunge în semifinalele Korea Open 2026.