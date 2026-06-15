Istvan Kovacs nu a primit încă niciun meci la Mondial. FIFA merge pe mâna unei arbitre din SUA

Deși se află pe lista arbitrilor selectați de FIFA pentru actuala ediție a Cupei Mondiale, Istvan Kovacs nu a primit până acum nicio delegare la centru, situație care continuă să atragă atenția în lumea fotbalului.
Arbitrul român, în vârstă de 41 de ani, așteaptă în continuare primul său meci la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic, în timp ce forul internațional a anunțat deja brigăzile pentru următoarele partide din faza grupelor.
Pentru primul meci din etapa a doua, confruntarea dintre Cehia și Africa de Sud, programată pe 18 iunie la Atlanta, FIFA a decis să o delege la centru pe Tori Penso, arbitru din Statele Unite.
Astfel, reprezentanta gazdelor va conduce partida înainte ca Istvan Kovacs să primească o șansă la acest turneu, deși arbitrul român este considerat unul dintre cei mai apreciați oficiali europeni ai momentului.
Situația amintește și de experiența lui Kovacs de la Cupa Mondială din 2022, disputată în Qatar. Atunci, românul nu a arbitrat niciun meci din postura de central, fiind desemnat în repetate rânduri al patrulea oficial.
Până în prezent, Istvan Kovacs nu a primit nicio delegare la actuala ediție a competiției și nici nu va conduce vreun joc înainte de 19 iunie, conform programărilor anunțate de FIFA.
Tori Penso nu este însă o prezență singulară pe lista arbitrilor de la această Cupă Mondială. După premiera stabilită în 2022 de franțuzoaica Stéphanie Frappart, care a arbitrat partida dintre Costa Rica și Germania, FIFA continuă să includă femei în brigăzile de arbitri ale celor mai importante competiții internaționale. Printre acestea se află și Katia Garcia, din Mexic.
Rămâne de văzut dacă Istvan Kovacs va primi în următoarele zile o delegare la centru și dacă va reuși să își facă debutul ca arbitru principal la un turneu final mondial.