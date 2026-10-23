Max Verstappen critică dur circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA: „Denivelările sunt inacceptabile”
Max Verstappen
Max Verstappen critică denivelările de pe circuitul din Austin înaintea Marelui Premiu al SUA din Formula 1 și cere soluții durabile pentru problemele pistei.
Max Verstappen a lansat critici dure la adresa circuitului Circuit of The Americas din Austin, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite din Formula 1. Pilotul Red Bull Racing este îngrijorat de denivelările puternice ale asfaltului, care pot afecta atât comportamentul monoposturilor, cât și sănătatea piloților. Olandezul consideră că reparațiile efectuate până acum nu rezolvă problema de la rădăcină.
Max Verstappen cere măsuri concrete pentru circuitul din Austin
Înaintea cursei din Texas, Max Verstappen și-a exprimat nemulțumirea față de starea pistei de la Circuit of The Americas (COTA). După ce a urmărit etapa din Campionatul Mondial de Anduranță desfășurată pe același circuit, pilotul olandez a remarcat cât de pronunțate sunt denivelările suprafeței de rulare.
Verstappen a explicat că problema este cunoscută de mai mulți ani, însă intervențiile punctuale nu au reușit să ofere o soluție durabilă. În opinia sa, organizatorii trebuie să analizeze inclusiv structura terenului de sub asfalt, nu doar să repare porțiunile deteriorate.
Deși apreciază circuitul din Austin și îl consideră unul dintre cele mai atractive trasee din calendarul Formulei 1, pilotul Red Bull spune că starea actuală a pistei nu mai poate fi acceptată.
Denivelările pot pune presiune suplimentară asupra piloților
Problema nu ține doar de confortul la volan. La vitezele specifice Formulei 1, denivelările pot genera șocuri puternice, iar piloții resimt solicitări importante în timpul tururilor de circuit.
Verstappen a atras atenția asupra efectelor pe care aceste condiții le pot avea asupra coloanei vertebrale. Olandezul a explicat că verificările medicale efectuate de-a lungul carierei i-au arătat că zona inferioară a coloanei sale vertebrale nu se află într-o stare foarte bună.
Pilotul consideră că riscurile nu ar trebui ignorate și că menținerea actualei situații ar putea contribui la agravarea problemelor fizice ale sportivilor.
De ce apar denivelările pe Circuit of The Americas
Una dintre cauzele invocate pentru deteriorarea suprafeței este natura solului din zona Austin, unde variațiile condițiilor meteorologice pot determina deplasări și modificări ale terenului.
Aceste mișcări se reflectă în asfalt și favorizează apariția denivelărilor, inclusiv în zonele în care monoposturile frânează puternic sau schimbă rapid direcția.
Înaintea Marelui Premiu al SUA din 2026, au fost realizate lucrări de refacere a unor porțiuni ale pistei. Totuși, Verstappen consideră că intervențiile limitate nu pot elimina cauza principală a problemei. El susține că ar fi necesare lucrări mai ample, care să vizeze și fundația circuitului, chiar dacă acestea presupun costuri ridicate și un timp mai mare de execuție.
Lando Norris susține criticile lui Verstappen
Nemulțumirea față de denivelările de la Austin nu este împărtășită doar de pilotul Red Bull. Lando Norris a descris și el pista drept una dificilă din acest punct de vedere, explicând că șocurile resimțite în cockpit pot deveni neplăcute și pot provoca dureri de cap.
Pilotul McLaren a atras atenția că standardele actuale pentru construirea circuitelor noi sunt mai stricte și că o pistă proiectată astăzi ar trebui să respecte toleranțe mai reduse în privința suprafeței.
În schimb, George Russell a avut o poziție mai nuanțată. Pilotul Mercedes a recunoscut că asfaltul este denivelat, dar a subliniat că problemele suprafețelor de rulare sunt întâlnite și pe alte circuite și că refacerea periodică a asfaltului ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor.
Marele Premiu al SUA, o provocare suplimentară pentru echipe
Starea pistei reprezintă o provocare tehnică pentru toate echipele participante la Marele Premiu al Statelor Unite. Denivelările pot influența comportamentul monoposturilor, nivelul de aderență și modul în care inginerii trebuie să regleze suspensiile și garda la sol.
În plus, suprafața neregulată poate face mai dificilă anticiparea comportamentului mașinii în anumite zone ale circuitului, mai ales atunci când pilotul se abate ușor de la trasa obișnuită.
Declarațiile lui Verstappen readuc în atenție o problemă discutată de mai mulți ani în Formula 1: necesitatea unor circuite care să ofere atât provocări sportive, cât și condiții adecvate pentru siguranța și sănătatea piloților.
Pentru pilotul olandez, mesajul este clar: reparațiile temporare nu sunt suficiente, iar soluția trebuie să vizeze cauza denivelărilor, nu doar efectele lor.
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