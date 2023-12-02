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România, în grupă cu Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, la EURO 2024

România, în grupă cu Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, la EURO 2024

România, în grupă cu Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, la EURO 2024

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 2 dec. 2023, 22:23

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European

România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal – EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă la Elbphilharmonie din Hamburg.

Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina – Ucraina şi Israel – Islanda.

România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Tricolorii au câştigat Grupa I a preliminariilor, fără înfrângere.

Meciul de deschidere de la EURO 2024 va fi jucat de Germania şi Scoţia, la Munchen, pe 14 iunie.

Componenţa grupelor:
Grupa A: Germania, Scoţia, Ungaria, Elveţia;
Grupa B: Spania, Croaţia, Italia, Albania;
Grupa C: Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia;
Grupa D: câştigătoarea play-off-ului A, Olanda, Austria, France;
Grupa E: Belgia, Slovacia, România, câştigătoarea play-off-ului B;
Grupa F: Turcia, câştigătoarea play-off-ului C, Portugalia, Cehia.

Programul celor trei play-off-uri:

Play-off A
semifinale: Polonia (1) – Estonia (4), Ţara Galilor (2) – Finlanda (3)
finala: Ţara Galilor/Finlanda – Polonia/Estonia

Play-off B
semifinale: Israel (1) – Islanda (4), Bosnia-Herţegovina (2) – Ucraina (3)
finala: Bosnia-Herţegovina/Ucraina – Israel/Islanda

Play-off C
semifinale: Georgia (1) – Luxemburg (4), Grecia (2) – Kazahstan (3)
finala: Georgia/Luxemburg – Grecia/Kazahstan

Semifinalele vor avea loc pe 21 martie 2024, iar finalele se vor disputa pe 26 martie 2024, echipele câştigătoare ale celor trei play-off-uri urmând să se califice la EURO 2024.

AGERPRES

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