România, în grupă cu Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, la EURO 2024

România a fost repartizată în Grupa E la turneul final al Campionatului European de fotbal – EURO 2024, alături de Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B, potrivit tragerii la sorţi efectuate sâmbătă la Elbphilharmonie din Hamburg.
Ultima componentă a grupei României la EURO 2024, care va fi găzduit de Germania între 14 iunie şi 14 iulie, va fi decisă dintre câştigătoarele semifinalelor Bosnia-Herţegovina – Ucraina şi Israel – Islanda.
România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).
Tricolorii au câştigat Grupa I a preliminariilor, fără înfrângere.
Meciul de deschidere de la EURO 2024 va fi jucat de Germania şi Scoţia, la Munchen, pe 14 iunie.
Componenţa grupelor:
Grupa A: Germania, Scoţia, Ungaria, Elveţia;
Grupa B: Spania, Croaţia, Italia, Albania;
Grupa C: Slovenia, Danemarca, Serbia, Anglia;
Grupa D: câştigătoarea play-off-ului A, Olanda, Austria, France;
Grupa E: Belgia, Slovacia, România, câştigătoarea play-off-ului B;
Grupa F: Turcia, câştigătoarea play-off-ului C, Portugalia, Cehia.
Programul celor trei play-off-uri:
Play-off A
semifinale: Polonia (1) – Estonia (4), Ţara Galilor (2) – Finlanda (3)
finala: Ţara Galilor/Finlanda – Polonia/Estonia
Play-off B
semifinale: Israel (1) – Islanda (4), Bosnia-Herţegovina (2) – Ucraina (3)
finala: Bosnia-Herţegovina/Ucraina – Israel/Islanda
Play-off C
semifinale: Georgia (1) – Luxemburg (4), Grecia (2) – Kazahstan (3)
finala: Georgia/Luxemburg – Grecia/Kazahstan
Semifinalele vor avea loc pe 21 martie 2024, iar finalele se vor disputa pe 26 martie 2024, echipele câştigătoare ale celor trei play-off-uri urmând să se califice la EURO 2024.
AGERPRES