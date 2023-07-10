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România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-19

România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-19

România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-19

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 10 iul. 2023, 08:52

România organizează la Pitești și Mioveni Campionatul European destinat junioarelor U19

Selecţionata României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, de la Piteşti şi Mioveni, după ce a învins echipa Germaniei cu scorul de 35-30 (18-15), duminică, în Piteşti Arena, în ultimul său meci din Grupa B.

”Tricolorele” antrenate de Simona Maior-Paşca, Luminiţa Dinu şi Valentina Ardean Elisei au reuşit acest lucru, după ce au controlat meciul de la un capăt la altul.

România va întâlni în continuare Suedia şi Elveţia.

România U19 - Suedia U19 - marți, ora 17:30

România U19 - Elveția U19 - miercuri, ora 17:30

România a ocupat locul 5 la ediţia din 2021 a competiţiei.

Primele 13 clasate la Europeanul din judeţul Argeş se vor califica la Campionatul Mondial de junioare (U20) de anul viitor din Macedonia de Nord.

România organizează la Pitești și Mioveni Campionatul European destinat junioarelor U19.

Foto: FRH/Facebook 

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