Rugby: România – Tonga 38-43, în Cupa Națiunilor!
România – Tonga 38-43 / FOTO: Răzvan Păsărică
România a pierdut în fața Tongăi, scor 38-43, în World Rugby Nations Cup 2026. Meci spectaculos pe Arcul de Triumf, cu 12 eseuri, câte șase pentru fiecare echipă.
Naționala de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa statului Tonga, cu scorul de 43-38 (22-17), într-o partidă spectaculoasă disputată vineri seara, pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. „Stejarii” au marcat șase eseuri, la fel ca adversarii lor, însă tonganii au gestionat mai bine momentele importante ale întâlnirii și au obținut victoria în etapa a patra din World Rugby Nations Cup 2026.
Reprezentativa României a ratat șansa de a obține un rezultat pozitiv în fața selecționatei din Tonga, după o confruntare cu numeroase faze spectaculoase și nu mai puțin de 12 eseuri.
Susținuți de publicul prezent pe Stadionul Arcul de Triumf, elevii lui David Gérard au început foarte bine întâlnirea și au deschis scorul după numai șase minute de joc. Marius Simionescu a reușit primul eseu al partidei, iar Alin Conache a transformat încercarea, ducând scorul la 7-0.
Replica oaspeților nu a întârziat însă să apară. Tonga a preluat inițiativa și a reușit să întoarcă situația de pe tabelă, profitând de momentele în care defensiva României a întâmpinat dificultăți.
România – Tonga: șase eseuri pentru „Stejari”, dar avantaj pentru oaspeți la pauză
După deschiderea scorului, Tonga a revenit puternic și a înscris prin Veikoso Poloniati, Taniela Filimone și John Tapueluelu, preluând controlul partidei.
România a răspuns prin două eseuri importante. Iulian Hartig a marcat în minutul 26, iar Tudor Butnariu a reușit o nouă încercare în minutul 36.
Cu toate acestea, reprezentativa din Tonga a intrat la vestiare în avantaj, scorul la pauză fiind 22-17. Patrick Pellegrini a contribuit decisiv la punctajul oaspeților, atât prin transformări, cât și printr-o lovitură de pedeapsă.
„Stejarii” au luptat până la final, dar Tonga și-a păstrat avantajul
Repriza secundă a continuat în același ritm alert, cu numeroase atacuri și răsturnări de situație.
Tonga și-a mărit avantajul după eseul reușit de Anzelo Tuitavuki, în minutul 42, însă România a continuat să lupte pentru revenire.
Logan Weidner a marcat pentru „Stejari” în minutul 50, iar Gheorghe Gajion a reușit două eseuri, în minutele 65 și 80, menținând naționala României în cursa pentru un rezultat favorabil.
De partea cealaltă, Efitusi Maafu și Tomaakino Taufa au înscris pentru Tonga, care a reușit să păstreze un avantaj suficient pentru a câștiga partida.
La final, tabela a indicat România – Tonga 38-43, după un meci în care ambele formații au reușit câte șase eseuri.
Tonga obține o victorie importantă la București
Succesul de pe Stadionul Arcul de Triumf reprezintă a patra victorie a reprezentativei din Tonga în cele șapte confruntări directe cu România.
Mai mult, potrivit World Rugby, tonganii au obținut prima victorie la București în fața „Stejarilor” din 2017.
Partida a demonstrat potențialul ofensiv al naționalei României, care a reușit să înscrie șase eseuri, însă diferența a fost făcută de eficiența oaspeților la transformări și de punctele suplimentare obținute din lovituri de picior.
România mai are două meciuri în noiembrie, cu SUA și Canada
Naționala României continuă parcursul din World Rugby Nations Cup 2026 cu alte două confruntări programate pe teren propriu.
Pe 14 noiembrie, „Stejarii” vor întâlni reprezentativa Statelor Unite ale Americii, iar pe 20 noiembrie vor juca împotriva Canadei. Ambele partide se vor disputa pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București.
Pentru echipa pregătită de David Gérard, următoarele două întâlniri reprezintă oportunități importante de a reveni pe drumul rezultatelor pozitive în competiția organizată de World Rugby.
România – Tonga 38-43 (17-22), în World Rugby Nations Cup 2026
Marcatorii României:
Marius Simionescu – eseu (min. 6);
Iulian Hartig – eseu (min. 26);
Tudor Butnariu – eseu (min. 36);
Logan Weidner – eseu (min. 50);
Gheorghe Gajion – două eseuri (min. 65 și 80);
Alin Conache – două transformări;
Gabriel Rupanu – două transformări.
Marcatorii Tongăi:
Veikoso Poloniati – eseu;
Taniela Filimone – eseu;
John Tapueluelu – eseu;
Anzelo Tuitavuki – eseu;
Efitusi Maafu – eseu;
Tomaakino Taufa – eseu;
Patrick Pellegrini – cinci transformări și o lovitură de pedeapsă.
Următoarele meciuri ale României:
14 noiembrie 2026: România – SUA;
20 noiembrie 2026: România – Canada.
Ambele partide sunt programate la București, pe Stadionul Arcul de Triumf.
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