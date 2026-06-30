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Surpriza Mondialului: Paraguay elimină Germania. Președintele a declarat zi de sărbătoare națională

Cupa Mondială

Cupa Mondială

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 30 iun. 2026, 09:27

Paraguay a produs una dintre cele mai mari surprize ale Cupei Mondiale 2026, eliminând Germania în șaisprezecimile de finală, după un meci spectaculos încheiat cu 4-3 la loviturile de departajare.

Timp de 120 de minute, cele două echipe au terminat la egalitate, 1-1. Paraguayenii au deschis scorul în minutul 42, prin Enciso, care a marcat cu o lovitură de cap. Germania a egalat în minutul 54, prin Havertz, după o centrare a lui Wirtz.

La loviturile de departajare, sud-americanii au avut nervii mai tari. Pentru Germania au marcat Kimmich, Musiala și Amiri, dar Havertz, Woltemade și Tah au ratat. De partea Paraguayului au înscris Mauricio, Gomez, Galarza și Canale, în timp ce Sanabria și Balbuena au irosit penalty-urile, însă suficient pentru calificare.

Victoria a declanșat un val de bucurie națională. Președintele Santiago Peña a anunțat pe platforma X că marți a fost declarată sărbătoare națională, publicând și decretul oficial. „Astăzi sărbătorește o întreagă țară”, a transmis șeful statului, adăugând că performanța echipei reflectă „identitatea profundă” a paraguayenilor – determinare, credință și spiritul de a nu renunța niciodată.

Paraguay devine astfel a doua țară sud-americană care declară zi liberă după o victorie surprinzătoare în fața Germaniei la actuala ediție a Mondialului, după ce săptămâna trecută Ecuador, prin președintele Daniel Noboa, luase o decizie similară în urma succesului din faza grupelor.

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