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VIDEO Dinamo, învinsă acasă de Universitatea Cluj (0-1), în Superligă

VIDEO Dinamo, învinsă acasă de Universitatea Cluj (0-1), în Superligă

VIDEO Dinamo, învinsă acasă de Universitatea Cluj (0-1), în Superligă

Realitatea de Iasi
Scris de Realitatea de Iasi Publicat: 12 dec. 2023, 10:16

Dinamo şi-a prelungit seria fără victorie la 13 etape

Dinamo Bucureşti a fost învinsă de Universitatea Cluj cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe Stadionul ''Arcul de Triumf'' din Capitală, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Dan Nistor (4), dintr-o minge aşezată de Daniel Popa, ambii foşti jucători la Dinamo.

Dinamo a dominat jocul şi şi-a creat ocazii de gol prin Dani Iglesias (7), Goncalo Gregorio (40 - bară, 87) şi Cătălin Ţîră (80), dar nu a reuşit să înscrie.

''U'' are un egal şi trei victorii (consecutive) în ultimele patru etape.

Dinamo şi-a prelungit seria fără victorie la 13 etape (trei egaluri, zece eşecuri), ultimele cinci însemnând tot atâtea înfrângeri.

În tur, scorul a fost egal, 1-1.

AGERPRES 

Foto:  IONUT ANGHEL / AGERPRES FOTO

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