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Alertă pe litoral! Dronă maritimă observată la Costinești, lângă un dig: au fost alertate autoritățile VIDEO

Dronă/ Captură video

Dronă/ Captură video

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat13 aug. 2026, 10:15
Actualizat13 aug. 2026, 10:22
SursăRealitatea.Net

O dronă a fost observată joi dimineață la Costinești, în zona unui dig aflat în apropierea canalului. Potrivit informațiilor transmise de martori, aparatul plutește în apropierea malului, în stațiune.

UPDATE 10:10 - La fața locului urmează să ajungă reprezentanții Gărzii de Coastă. Prezența reprezentanților MApN nu a fost încă solictată, potrivit Realitatea PLUS.

"În jurul orei 8:15 a fost primit un apel 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă , ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate", a transmis prefectul județului Constanța.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O dronă maritimă a fost observată în această dimineață în stațiunea Costinești, în zona unui dig de lângă canal.

Martorii susțin că aparatul plutește în apropierea digului și poate fi văzut din zona stațiunii. La momentul transmiterii acestei știri, nu există informații oficiale privind originea dronei, modul în care aceasta a ajuns în zonă sau dacă reprezintă vreun pericol pentru turiști și localnici.

Situația este în curs de verificare, iar eventualele informații transmise de autorități urmează să fie comunicate.

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