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Politica· 2 min citire
George Simion, mesaj crucial pentru fermieri: ”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”
Publicat13 aug. 2026, 09:06
Actualizat13 aug. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS
Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, în cadrul Forumului de la Neptun, că fermierii și, în special, ciobanii români se confruntă cu o situație dramatică, în contextul restricțiilor privind exporturile către Orientul Mijlociu și al riscului ca animalele să le fie sacrificate.
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