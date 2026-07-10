Cine este cel mai expus riscului de infectare cu bacteria Legionella, după panica de la metrou. Doctorul Beatrice Mahler explică

O angajată a Metrorex se află în stare gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș” din București, după ce a dezvoltat o formă severă de pneumonie. Medicii iau în calcul posibilitatea unei infecții cu bacteria Legionella pneumophila, iar cazul a apărut la scurt timp după inundațiile care au afectat mai multe stații de metrou din Capitală săptămâna trecută.
Femeia este intubată și se află sub monitorizare medicală strictă. Evoluția bolii este complicată și de mai multe afecțiuni asociate, pacienta suferind de diabet, obezitate și insuficiență cardiacă, factori care pot agrava o astfel de infecție.
Metrorex nu poate spune unde s-a produs infectarea
Până în acest moment, nu există o confirmare oficială că bacteria Legionella este prezentă în rețeaua de metrou din București. Reprezentanții Metrorex au transmis că nu pot preciza dacă angajata s-a infectat la locul de muncă sau în altă parte, în condițiile în care nu a fost realizată încă o anchetă epidemiologică.
Cazul a atras atenția și din cauza momentului în care a apărut. Cu doar câteva zile înainte, mai multe stații de metrou din Capitală au fost afectate de inundații, iar apa acumulată în anumite zone a alimentat suspiciunile privind o posibilă legătură între cele două evenimente.
Bacteria Legionella se transmite prin inhalarea unor aerosoli contaminați și se dezvoltă în medii umede, ceea ce a ridicat ipoteza că anumite condiții apărute după inundații ar fi putut favoriza proliferarea acesteia.
Cine este cel mai expus riscului
Medicul pneumolog Beatrice Mahler a explicat la Realitatea PLUS că nu toate persoanele expuse la această bacterie dezvoltă forme grave ale bolii. Cele mai vulnerabile sunt persoanele care au deja probleme de sănătate sau un sistem imunitar slăbit.
„Legionella este o bacterie pe care o cunoaștem deja de multe zeci de ani și, într-adevăr, mai ales la persoanele care au probleme de sănătate, poate să inducă afecțiuni severe. Pentru persoanele sănătoase, infecția cu Legionella produce cel mult simptome similare unei gripe, cu dureri musculare, cu o stare generală alterată, dar care trec fără tratament pe care medicul să-l instituteze obligatoriu.”
Potrivit medicului, bacteria are nevoie de anumite condiții pentru a se dezvolta.
„Ce trebuie să reținem este că această bacterie, ca să se înmulțească, are nevoie de sisteme unde ea să crească. De cel mai multe ori ne gândim la aparatele de aer condiționat, la filtrele, la căzile cu hidromasaj, acolo unde sunt instalații și sisteme de filtre care permit, în mediu umed, dezvoltarea bacteriei, iar ulterior, prin apa pe care îi produce aparatul sau prin fluxul de aer care trece prin aparatul respectiv, fie că vorbim de aparate de aer condiționate, sisteme de ventilație, de filtre, această bacterie să ajungă în căile aeriene cu aerosolul respectiv.”
Formele severe apar mai ales la persoanele cu alte afecțiuni
Beatrice Mahler subliniază că bacteria nu produce, în mod obișnuit, forme severe de boală în cazul persoanelor sănătoase, însă riscul crește în cazul celor care au deja alte probleme medicale.
„Ea nu este o bacterie care să producă forme severe, menționez încă o dată. Dar, într-adevăr, persoanele care au probleme de sănătate pot să ajungă în forme severe de pneumonie”, a spus Beatrice Mahler.
În cazul angajatei Metrorex internate la Spitalul „Victor Babeș”, prezența diabetului, obezității și insuficienței cardiace reprezintă factori care pot contribui la o evoluție mult mai gravă a bolii, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească dacă există sau nu o legătură între suspiciunea de infecție și inundațiile care au afectat recent stațiile de metrou din București.