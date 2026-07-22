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Grindeanu a dat cărțile pe față: ‘Butonul’ echipei Bolojan–USR nu e în țară. Este în zona Bruxelles-ului

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan

Realitatea de Iasi
Scris deRealitatea de Iasi
Publicat22 iul. 2026, 22:07
Actualizat22 iul. 2026, 23:58
SursăRealitatea PLUS

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații explozive, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, în dialogul cu Anca Alexandrescu. Liderul social-democrat a recunoscut că, în opinia sa, echipa Bolojan–USR primește indicații din afara țării și tocmai de aceea s-ar opune măsurilor care ar veni în sprijinul românilor. De asemenea, Grindeanu a recunoscut că a greșit acceptând, încă de la început, ca PSD să formeze o coaliție cu PNL, condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu a făcut o serie de afirmații extrem de dure la adresa lui Ilie Bolojan și a modului în care este condusă actuala guvernare.

A. Alexandrescu: Simțiți că „butonul” acestei părți este în România sau în afara țării?
S. Grindeanu: În afară.

A. Alexandrescu: La Bruxelles sau în alte capitale?

Sorin Grindeanu: În acea zonă…”

Fostul premier a continuat cu un atac direct la adresa PNL, recunoscând că regretă alianța.

Eu și PSD-ul am fost și suntem în continuare principalul contestatar al acestei guvernări și am regret că am intrat și le-am propus colegilor mei anul trecut să intrăm în această coaliție, fiind de bună credință. Eu eram la început de mandat ca președinte al PSD. M-am consultat cu câțiva și am zis: ‘Haideți, dom’le și de bună credință am intrat. Am greșit.’Am greșit că am acceptat acest lucru, cum de fapt PSD, cel puțin vizavi de PNL, a greșit în istorie de multe ori, dându-le credit, a afirmat Sorin Grindeanu, in exclusivitate la Realitatea Plus.

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