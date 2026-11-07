Accident feroviar grav în județul Iași. Mai multe vagoane cu cereale au deraiat în stația Vicsani - FOTO

Publicat 7 nov. 2026, 13:17 Actualizat 7 nov. 2026, 13:21 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Un incident feroviar grav s-a produs sâmbătă, în stația CF Vicsani, județul Iași, unde un convoi format din 11 vagoane încărcate cu cereale a scăpat de sub control în timpul unei manevre de transbordare. În urma impactului cu două locomotive aflate pe linia curentă, trei vagoane au deraiat, unul dintre acestea răsturnându-se. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

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