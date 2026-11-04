Manuscrisele lui George Enescu vor fi mutate la Palatul Culturii din Iași

Manuscrisele şi celelalte bunuri de patrimoniu ale Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti sunt transferate la Iaşi. Acestea vor fi păstrate în custodie temporară, în condiţii adecvate de depozitare.
Colecţia cuprinde corespondenţă, fotografii, partituri, instrumente muzicale, mobilier şi obiecte personale ale compozitorului şi erau ţinute de 5 ani în containere în aer liber, după începerea lucrărilor de restaurare a Palatului Cantacuzino de pe Calea Victoriei, care găzduieşte Muzeul Enescu.
Potrivit reporterului RRA Isabela Aivăncesei, ministra culturii, Ioana Ciocan, a precizat că transportul este realizat cu ajutorul unei firme autorizate.
Ioana Ciocan: „Le luăm de pe stradă și le ducem într-un spațiu al unui Muzeu Național aflat în subordinea Ministerului Culturii. Este alături de noi Jandarmeria Română, având în vedere că avem și bunuri clasate tezaur, care, bineînțeles, va păzi ca de fiecare dată în cazul unui transport camioanele care pleacă de aici, de pe Calea Victoriei.
Un patrimoniu inestimabil, cu toate astea o să-i pun o cifră, în jur de 6 milioane de euro. Mă feresc să dau de obicei aceste cifre, pentru că, într-adevăr, Enescu are o valoare emoțională pentru noi și nu e bine să vorbim de cifre, dar în momentul în care s-a făcut polița de asigurare, pentru că, bineînțeles că bunurile au fost asigurate, a trebuit să punem și o cifră.”