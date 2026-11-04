Manuscrisele lui George Enescu vor fi mutate la Palatul Culturii din Iași

Publicat 4 nov. 2026, 10:08 Actualizat 4 nov. 2026, 10:10

Manuscrisele şi celelalte bunuri de patrimoniu ale Muzeului Naţional „George Enescu” din Bucureşti sunt transferate la Iaşi. Acestea vor fi păstrate în custodie temporară, în condiţii adecvate de depozitare.

Distribuie articolul