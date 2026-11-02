Accident grav în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat la Țigănași. Nouă victime, una intubată

Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat la Țigănași, în județul Iași. Nouă persoane au fost rănite, iar o tânără de 27 de ani a fost intubată.
Un accident rutier grav s-a produs duminică seara, 1 noiembrie, în localitatea Țigănași, județul Iași, după ce un microbuz în care se aflau 20 de persoane s-a răsturnat într-o curbă. În urma evenimentului, nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre victime, o tânără de 27 de ani, a fost intubată.
Având în vedere numărul mare de persoane implicate și gravitatea situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri, SMURD și ambulanță.
Microbuz răsturnat în Iași. 20 de persoane erau la bord
Accidentul s-a produs în localitatea Țigănași, după ce șoferul unui microbuz ar fi pierdut controlul direcției de deplasare într-o curbă. Vehiculul s-a răsturnat într-un șanț destinat colectării apelor pluviale.
Potrivit primelor informații transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, în microbuz se aflau 20 de persoane. Inițial, două dintre victime au fost găsite în stare de inconștiență.
Toate persoanele implicate au reușit să se autoevacueze sau au fost ajutate de oamenii care au oprit pentru a le acorda sprijin.
Nouă persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. O tânără a fost intubată
Bilanțul final al accidentului din Țigănași a fost de nouă victime. Dintre acestea, opt persoane erau conștiente și prezentau diferite traumatisme, în timp ce o tânără de 27 de ani se afla în stare de inconștiență și a necesitat intubare.
Opt dintre persoanele rănite au fost transportate la unități medicale pentru investigații și tratament, potrivit informațiilor comunicate de autorități.
Alte 11 persoane implicate în accident nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre acestea se afla și un copil în vârstă de nouă ani.
Planul Roșu de Intervenție a fost activat în județul Iași
Intervenția echipajelor de salvare a fost una de amploare. Planul Roșu de Intervenție a fost activat la ora 19:33, pentru gestionarea numărului mare de persoane implicate în accident.
La fața locului au fost trimise autospeciale de stingere, echipaje de descarcerare, ambulanțe SMURD și autospeciale pentru transportul victimelor multiple. Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat inclusiv cu echipaje din județul Vaslui.
De asemenea, pentru gestionarea cazurilor medicale, Ministerul Sănătății a anunțat activarea Planului Alb la trei spitale din Iași: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”.
Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat la ora 20:59, după stabilizarea situației de la locul accidentului.
Ce spun polițiștii despre accidentul de la Țigănași
Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, la volanul microbuzului se afla un bărbat în vârstă de 56 de ani. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar vehiculul s-a răsturnat în șanțul de colectare a apelor pluviale.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii au deschis cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier din județul Iași.