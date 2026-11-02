Accident grav în Iași! Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat la Țigănași. Nouă victime, una intubată

Publicat 2 nov. 2026, 08:51 Sursă realitatea.net

Un microbuz cu 20 de persoane s-a răsturnat la Țigănași, în județul Iași. Nouă persoane au fost rănite, iar o tânără de 27 de ani a fost intubată.

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