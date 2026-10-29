Proiectile explozive descoperite pe șantierul Autostrăzii A8, în Iași. Avertismentul transmis de ISU

Patru proiectile explozive au fost descoperite în județul Iași, trei pe traseul Autostrăzii A8. ISU avertizează asupra pericolului muniției neexplodate.
Patru proiectile explozive au fost descoperite de pirotehniști în județul Iași, dintre care trei se aflau pe traseul viitoarei Autostrăzi A8. Muniția a fost ridicată în condiții de siguranță, iar specialiștii urmează să o distrugă în cadrul unei misiuni dedicate. Reprezentanții ISU avertizează că aceste obiecte pot rămâne extrem de periculoase chiar și după zeci de ani.
Trei proiectile explozive, găsite pe traseul Autostrăzii A8
Echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași a intervenit miercuri, după descoperirea a patru proiectile explozive în două localități.
Un proiectil de calibrul 152 mm a fost identificat în localitatea Dumbrava, comuna Lespezi. Alte trei proiectile, de calibrul 150 mm, au fost descoperite în Bogonos, comuna Lețcani, pe traseul viitoarei Autostrăzi A8.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Iași, toate cele patru elemente de muniție au fost preluate în condiții de siguranță și urmează să fie distruse în cadrul unei intervenții specializate.
Autoritățile atrag atenția că muniția neexplodată poate reprezenta un pericol major, inclusiv în zonele în care se desfășoară lucrări de infrastructură, construcții sau excavare.
Avertismentul ISU pentru muncitorii de pe șantiere și șoferi
Reprezentanții ISU Iași le recomandă muncitorilor care lucrează la proiecte de infrastructură, în special pe traseul Autostrăzii A8, să manifeste maximă prudență în cazul identificării unor obiecte suspecte.
Dacă este descoperită muniție neexplodată, lucrările și manevrele utilajelor trebuie oprite imediat în zona afectată. Obiectele nu trebuie atinse, mutate, lovite sau îndepărtate cu excavatoare, buldozere ori alte echipamente.
De asemenea, personalul trebuie să se îndepărteze de perimetrul periculos, iar accesul în zonă trebuie evitat până la sosirea echipelor specializate. Autoritățile trebuie anunțate de urgență prin apel la 112.
Reluarea activităților este permisă numai după eliminarea pericolului și respectarea indicațiilor transmise de autoritățile competente.
Muniția veche poate provoca explozii. Ce trebuie să faci dacă găsești un proiectil
Pirotehniștii avertizează că vechimea, rugina sau aspectul deteriorat al unui proiectil nu înseamnă că acesta este inofensiv. Muniția rămasă neexplodată își poate păstra potențialul periculos timp de zeci de ani.
În cazul descoperirii unui obiect care ar putea fi muniție, recomandările ISU sunt clare:
Nu atinge și nu mișca obiectul.
Nu îl lovi și nu încerca să îl demontezi.
Nu încerca să îl transporți sau să recuperezi componente din acesta.
Îndepărtează-te de zona respectivă și evită accesul altor persoane.
Sună la 112 și anunță autoritățile despre descoperire.
Intervenția trebuie lăsată exclusiv în responsabilitatea specialiștilor pirotehniști, care dispun de echipamentele și pregătirea necesare pentru gestionarea în siguranță a muniției neexplodate.