Acuzații de malpraxis la Spitalul Județean Brașov. Un bărbat de 35 de ani a murit după două vizite la UPU în care a fost trimis acasă cu analgezice

Un caz grav zguduie sistemul medical din Brașov, după ce un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit la scurt timp după ce s-a prezentat de două ori la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Familia acuză erori medicale, iar anchetatorii cercetează acum cazul sub suspiciunea de malpraxis.

Pacientul a fost trimis acasă de două ori

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, bărbatul s-a prezentat la UPU în zilele de 23 și 25 decembrie, acuzând simptome severe care, conform experților medico-legali, ar fi trebuit să ridice suspiciuni privind existența unei afecțiuni circulatorii și cardiace grave.

Cu toate acestea, pacientul ar fi fost consultat superficial și trimis acasă de fiecare dată cu tratament bazat pe analgezice și antiinflamatoare.

La începutul lunii ianuarie 2026, starea sa s-a agravat, iar bărbatul a decedat.

Raportul medico-legal ridică semne serioase de întrebare

Potrivit concluziilor specialiștilor în Medicină Legală, cadrele medicale care l-au consultat pe pacient ar fi trebuit să suspecteze o patologie cardiovasculară severă și să efectueze investigații suplimentare.

Experții susțin că simptomele prezentate în timpul celor două vizite la spital necesitau verificări amănunțite pentru stabilirea unui diagnostic corect.

Raportul medico-legal aflat la dosar a fost deja verificat și inclus în ancheta coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov.

Patru cadre medicale au devenit suspecți

În cadrul anchetei , patru membri ai personalului medical de la UPU Brașov au fost audiați de procurori și au dobândit calitatea de suspecți.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă au existat erori medicale sau neglijențe care au contribuit la decesul pacientului.

Dosarul vizează modul în care au fost realizate consultațiile și dacă medicii au respectat procedurile necesare într-un astfel de caz.

Conducerea spitalului a evitat să comenteze situația

La momentul producerii evenimentelor, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nu a oferit explicații publice privind posibilitatea depistării la timp a afecțiunii de care suferea pacientul.

Procurorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dacă decesul bărbatului putea fi prevenit prin investigații și tratament adecvat încă de la primele prezentări la spital.

Rezultatele finale ale anchetei vor decide dacă personalul medical implicat va răspunde penal pentru presupusele erori medicale.